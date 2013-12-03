İstavrit Menüer

havlu ile kurulayın. Unlayıp, kızgın yağda kızartın. Geniş bir tavaya tereyağı ve suyu koyun. İçine jülyen

doğranmış havuç ve fasulye ile dövülmüş sarımsağı ekleyin. Tüm malzemeyi orta ateşte suyunu çekene

kadar pişirin. İstavrit, soya filizi, kapari, pul biber ve tuzu ekleyin. Orta ateşte 4-5 dakika pişirin ve tavayı

ocaktan alıp, kekik ilave edin.

Balıkları temizledikten sonra orta ve sırt kılçıklarını çıkararak fileto haline getirin. Yıkayıp kağıt