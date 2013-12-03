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İstavrit Menüer

İstavrit Menüer
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

16 adet istavrit

2 su bardağı un

1 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

1 çay bardağı su

1 adet havuç

5 adet haşlanmış taze fasulye

1 diş sarımsak

2 çorba kaşığı soya filizi

1 tatlı kaşığı kapari

Tuz

Kekik

Pul biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Balıkları temizledikten sonra orta ve sırt kılçıklarını çıkararak fileto haline getirin. Yıkayıp kağıt
havlu ile kurulayın. Unlayıp, kızgın yağda kızartın. Geniş bir tavaya tereyağı ve suyu koyun. İçine jülyen
doğranmış havuç ve fasulye ile dövülmüş sarımsağı ekleyin. Tüm malzemeyi orta ateşte suyunu çekene
kadar pişirin. İstavrit, soya filizi, kapari, pul biber ve tuzu ekleyin. Orta ateşte 4-5 dakika pişirin ve tavayı
ocaktan alıp, kekik ilave edin.
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