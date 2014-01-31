Izgara Edilmiş Pazı Yaprağında Kefal

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750-800 gram kefal
1 bağ pazı
1 su bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı beyaz şarap
tuz
Garnitür için:
4 adet pancar
5 su bardağı su
1 adet turp
1 adet haşlanmış havuç
1 adet haşlanmış patates
Birkaç dal demet maydanoz
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Balığın pullarını temizleyin. Karnını yarmadan takoz biçiminde (kalın dilimler halinde) kesip tuzlayın. Balığın kafa ve kuyruğunu ayırın. Kefal takozlarını, yağlanmış geniş bir kaba koyup, fırının önceden ısıtılmış ızgarasında pişirin. Diğer tarafta pazı yapraklarını yıkayıp suyunu süzdürün. Yaprakları, kaynamış suya koyup, 2 dakika yumuşaması için bekletin. Sonrasında çıkarıp, yaprakları açarak serin ve soğumaya bırakın. Izgara edilmiş kefal takozlarını pazı yapraklarına sarın. Zeytinyağını tavaya alıp, ısıtın. Pazıya sarılmış kefalleri de tavaya ekleyin. Üzerine şarabı gezdirip, iki kez alt üst ederek pişirin. Garnitür için, pancarları 5 bardak suda kaynatarak haşlayın. Pancarları çıkarıp, suyu soğutun. Sonrasında doğranmış turpları pancar suyunda 5 dakika bekletip, çıkarın. Haşlanmış havuç ve patatesleri doğrayıp, ince kıyılmış maydanozla birlikte tereyağında soteleyin. Servis tabağına kefalle birlikte garnitürleri yerleştirin. Sıcak servis yapın.