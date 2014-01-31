Izgara Edilmiş Pazı Yaprağında Kefal

B alığın pullarını temizleyin. Karnını yarmadan takoz biçiminde (kalın dilimler halinde) kesip tuzlayın. Balığın kafa ve kuyruğunu ayırın. Kefal takozlarını, yağlanmış geniş bir kaba koyup, fırının önceden ısıtılmış ızgarasında pişirin. Diğer tarafta pazı yapraklarını yıkayıp suyunu süzdürün. Yaprakları, kaynamış suya koyup, 2 dakika yumuşaması için bekletin. Sonrasında çıkarıp, yaprakları açarak serin ve soğumaya bırakın. Izgara edilmiş kefal takozlarını pazı yapraklarına sarın. Zeytinyağını tavaya alıp, ısıtın. Pazıya sarılmış kefalleri de tavaya ekleyin. Üzerine şarabı gezdirip, iki kez alt üst ederek pişirin. Garnitür için, pancarları 5 bardak suda kaynatarak haşlayın. Pancarları çıkarıp, suyu soğutun. Sonrasında doğranmış turpları pancar suyunda 5 dakika bekletip, çıkarın. Haşlanmış havuç ve patatesleri doğrayıp, ince kıyılmış maydanozla birlikte tereyağında soteleyin. Servis tabağına kefalle birlikte garnitürleri yerleştirin. Sıcak servis yapın.