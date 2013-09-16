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Izgara Levrek Fileto

Izgara Levrek Fileto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım fileto levrek

Yarım demet deniz börülcesi

1 adet patates

1-2 diş sarımsak

1 kahve fincanı süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

1 adet limon

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Levreği tuzlayıp ızgarada pişirin. Patatesi ince halka şeklinde doğrayıp, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber ilave ederek kavurun. Süt ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Karışımı fırın kabına koyun. Üzerine kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Ayrı bir yerde suda haşlanan deniz börülcesini ayıklayıp, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Izgara levreği, patates ve deniz börülcesi eşliğinde servis yapın.
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