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Izgara Somon, Akdeniz Salatası İle

Izgara Somon, Akdeniz Salatası İle
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Somon için: 2 adet somon fileto

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er dal kıyılmış kekik, biberiye,tarhun

Yarım diş dövülmüş sarımsak

Yarım (kıyılmış) arpacık soğan

1 çay kaşığı çekilmiş karabiber

Akdeniz salatası için: 2'şer adet dolmalık kırmızı ve sarı biber

Yarım avokado

2 çorba kaşığı limon suyu

1 dal taze soğanın yeşil kısımları

Yarım kırmızı soğan

3 dal fesleğen

1/4 su bardağı ikiye bölünmüş

biberli zeytin

1 çorba kaşığı kapari

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 diş ezilmiş sarımsak



Servis için: Trabzon ekmeği

1 adet avokado

2 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

1 ZEYTİNYAĞI, kekik, biberiye, tarhun, sarımsak, soğan ve karabiberi derin bir kaba alıp harmanlayın. Marinatın 1/4'ünü ayrı bir kaba alın ve oda sıcaklığında beklemeye bırakın. Kalan marinatın içine somonu ilave edip harmanlayın. Oda sıcaklığında 10 dakika süreyle dinlendirin.
2 Salata için biberleri barbekü ızgarasının düşük ateş bölümünde yaklaşık 15 dakika çevirerek közleyin. Bir kaba alıp, üzerini streç filmle kaplayın. Soğuması için 5 dakika dinlendirip, kabuklarını soyun ve dilimleyin.
3 Avokadoyu soyup, küp doğrayın ve kararmasını önlemek için üzerine limon suyu gezdirin. Taze soğan ve kırmızı soğanı ince, fesleğeni iri kıyın. Derin bir kapta avokado, taze soğan, kırmızı soğan, zeytin, kapari, kıyılmış fesleğenin yarısı, zeytinyağı, üzüm sirkesi ve sarımsağı karıştırıp salatayı hazırlayın.
4 Somon filetoları marinattan alıp, elinizde silkeleyin. Barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne önce saat 5 yönünde yerleştirip, 3 dakika pişirin. Aynı yüzü bu kez saat 7 yönünde yerleştirip, 3 dakika daha pişirin. Diğer taraflarını çevirip aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.
5 Dilimlenmiş Trabzon ekmeklerinin her iki yüzüne kenara ayırdığınız marinatı sürün. Izgarada altın sarısı renk alana dek pişirip servis tabağına alın. Üzerine Akdeniz salatası koyun. Kıyılmış fesleğen serpin. Somonları tabağa alın. Avokadoyu soyup, ikiye bölün. Daha sonra her iki parçayı da uç kısmını ayırmadan dilimleyin ve üzerine hafifçe bastırarak yelpaze şeklinde açın. Kararmasını önlemek için üzerine limon suyu gezdirin.
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