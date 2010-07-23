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Sofra / Deniz Ürünleri / Izgara Karides

Izgara Karides

Izgara Karides
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet jumbo karides

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI

Karidesleri kuyrukları kalacak şekilde ayıklayın. Ayrı bir yerde diğer malzemeyi karıştırın. Karideslerin üzerine dökün ve iyice harmanlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın. Karidesleri tavaya alıp, iki tarafını da pembeleştirin. Bu arada çok pişmemesine dikkat edin. İnce kıyılmış maydanozla beraber servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mangalda kömür ateşinde de pişirebilirsiniz.
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