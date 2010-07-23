Izgara Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karidesleri kuyrukları kalacak şekilde ayıklayın. Ayrı bir yerde diğer malzemeyi karıştırın. Karideslerin üzerine dökün ve iyice harmanlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın. Karidesleri tavaya alıp, iki tarafını da pembeleştirin. Bu arada çok pişmemesine dikkat edin. İnce kıyılmış maydanozla beraber servis yapın.