Izgara Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet jumbo karides
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 diş rendelenmiş sarımsak
Yarım çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
YAPILIŞI
Karidesleri kuyrukları kalacak şekilde ayıklayın. Ayrı bir yerde diğer malzemeyi karıştırın. Karideslerin üzerine dökün ve iyice harmanlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın. Karidesleri tavaya alıp, iki tarafını da pembeleştirin. Bu arada çok pişmemesine dikkat edin. İnce kıyılmış maydanozla beraber servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mangalda kömür ateşinde de pişirebilirsiniz.