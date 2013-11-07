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Kadayıflı Karides

Kadayıflı Karides
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ayıklanmış karides

300 gram tel kadayıf

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek, açın. Toz kırmızıbiber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin. Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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