Kağıtta Barbunya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Barbunyayı temizleyip, bol suyla yıkayın. Suyunun süzülmesi için süzgece alın. Fırın tepsisinin içine kenarlardan taşacak şekilde alüminyum folyo serin ve içine balığı yerleştirin. Bir tavada tereyağını eritip, küp doğranmış sivri biberi soteleyin. Daha sonra küp doğranmış domates, kıyılmış sarımsak, rendelenmiş soğan, karides ve mantarı ilave edin. 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin ve baharatları ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra balıkların üzerine boşaltın. Suyu gezdirin ve kenardan taşan alüminyum folyoyu üzerini tamamen örtecek şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra folyoyu açıp, sıcak olarak servis yapın.