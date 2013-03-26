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Kağıtta Barbunya

Kağıtta Barbunya
  • 3 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy barbunya

50 gram tereyağı

2'şer adet sivri biber ve domates

2-3 diş sarımsak

1 adet soğan

50 gram karides

6-8 adet mantar

1 çay bardağı su

Tuz, kekik, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Barbunyayı temizleyip, bol suyla yıkayın. Suyunun süzülmesi için süzgece alın. Fırın tepsisinin içine kenarlardan taşacak şekilde alüminyum folyo serin ve içine balığı yerleştirin. Bir tavada tereyağını eritip, küp doğranmış sivri biberi soteleyin. Daha sonra küp doğranmış domates, kıyılmış sarımsak, rendelenmiş soğan, karides ve mantarı ilave edin. 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin ve baharatları ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra balıkların üzerine boşaltın. Suyu gezdirin ve kenardan taşan alüminyum folyoyu üzerini tamamen örtecek şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra folyoyu açıp, sıcak olarak servis yapın.
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