Kağıtta Barbunya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Barbunyayı temizleyip filetosunu çıkarın. Alüminyum folyoya limon dilimlerini ardından fileto barbunyaları yerleştirin. Üzerine piyazlık doğranmış soğanı, kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş domatesi, yarım demet ince kıyılmış maydanozu, tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Alüminyum folyoyu kapatın. Kömür ızgarasında veya orta ısılı fırında 15 dakika pişirin. Folyoyu açıp sıcak olarak servis yapın.