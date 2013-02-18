Kağıtta Çinekop Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BalıklarI ayıkladıktan sonra kılçıklarını çıkarın. Derin bir kapta rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış sivri biber, taze soğan, sarımsak, kekik, kimyon ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız harcı balıkların içine paylaştırın. Fırın tepsisine kenarlarından taşacak şekilde alüminyum folyo serin ve içine balık dolmalarını yerleştirin. Balıkların üzerine tereyağını paylaştırıp, kenarda kalan folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra fırından alın ve alüminyum folyoyu açıp, sıcak olarak servis yapın.