Kağıtta Çinekop Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg levrek
2 çorba kaşığı toz antepfıstığı
2 çorba kaşığı ceviz
3-4 çorba kaşığı un
Tuz, karabiber, kimyon
Bulamak için:
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
Kızartmak için: Sıvı yağ
Cevizli sos:
1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
1 çay bardağı yoğurt
2 dilim ekmek içi
YAPILIŞI
Balığı ayıklayıp, filetosunu çıkarın ve haşlayın. Filetoyu derin bir kaba alıp ezin. İçine toz antepfıstığı ve dövülmüş ceviz katın. Un, tuz, karabiber ve kimyon ekledikten sonra tüm malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız karışımdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın. Köfteleri önce una sonra galeta ununa daha sonra da çırpılmış yumurtaya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sos için ceviz, yoğurt ve ekmek içini bir kapta karıştırın. Köfteyle servis yapın.