Kağıtta Çinekop Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, filetosunu çıkarın ve haşlayın. Filetoyu derin bir kaba alıp ezin. İçine toz antepfıstığı ve dövülmüş ceviz katın. Un, tuz, karabiber ve kimyon ekledikten sonra tüm malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız karışımdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın. Köfteleri önce una sonra galeta ununa daha sonra da çırpılmış yumurtaya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sos için ceviz, yoğurt ve ekmek içini bir kapta karıştırın. Köfteyle servis yapın.