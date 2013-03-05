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Kağıtta Çinekop Dolması

Kağıtta Çinekop Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg levrek

2 çorba kaşığı toz antepfıstığı

2 çorba kaşığı ceviz

3-4 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber, kimyon



Bulamak için:

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta



Kızartmak için: Sıvı yağ



Cevizli sos:

1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı yoğurt

2 dilim ekmek içi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, filetosunu çıkarın ve haşlayın. Filetoyu derin bir kaba alıp ezin. İçine toz antepfıstığı ve dövülmüş ceviz katın. Un, tuz, karabiber ve kimyon ekledikten sonra tüm malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız karışımdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın. Köfteleri önce una sonra galeta ununa daha sonra da çırpılmış yumurtaya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sos için ceviz, yoğurt ve ekmek içini bir kapta karıştırın. Köfteyle servis yapın.
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