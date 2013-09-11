DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kağıtta Levrek

Kağıtta Levrek

Kağıtta Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

2 adet soğan

4 diş sarımsak

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

4 adet defne yaprağı

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

2 adet yağlı kağıt

YAPILIŞI

Yağlı kağıdı üst üste yerleştirin. Levreği temizleyip bol suda yıkayın. Malzemeleri doldurmak için karın
bölgesini kesin. Balığı yağlı kağıdın ortasına yerleştirin. Soğanları halka halka doğrayın. Soğan halkalarını
balığın ortasına yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş domates, kıyılmış maydanoz, dilimlenmiş sarmı
sak ve defne yapraklarını yerleştirin. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Zeytinyağını balığın üzerine gezdirin.
Yağlı kağıt ile balığın üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Haşlanmış
patates dilimleri ile sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN