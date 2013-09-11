Kağıtta Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet levrek
2 adet soğan
4 diş sarımsak
2 adet domates
Yarım demet maydanoz
4 adet defne yaprağı
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
2 adet yağlı kağıt
YAPILIŞI
Yağlı kağıdı üst üste yerleştirin. Levreği temizleyip bol suda yıkayın. Malzemeleri doldurmak için karın
bölgesini kesin. Balığı yağlı kağıdın ortasına yerleştirin. Soğanları halka halka doğrayın. Soğan halkalarını
balığın ortasına yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş domates, kıyılmış maydanoz, dilimlenmiş sarmı
sak ve defne yapraklarını yerleştirin. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Zeytinyağını balığın üzerine gezdirin.
Yağlı kağıt ile balığın üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Haşlanmış
patates dilimleri ile sıcak olarak servis yapın.