Kağıtta Lüfer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önceden pulları ve içi temizlenmiş, bol suyla yıkandıktan sonra suyu süzülmüş lüferden fileto çıkarın. Tuzladıktan sonra buzdolabında bir saat dinlendirin. Bu arada soğanı piyazlık doğrayıp, tuzla ovalayın. Balığın iki katı büyüklüğünde kestiğiniz yağlı kağıdın veya alüminyum folyonun ortasına soğanı, balığın boyutlarında olacak şekilde yayın. Dilimlenmiş domatesi soğanın üzerine dizin. Fileto şeklindeki lüferi üzerine yerleştirin. Dilimlenmiş mantarları ve kalamarı, karidesleri lüferin üzerine dizin. Defne yaprağını, iri doğramış sivri biberleri, kıyılmış maydanozu, küçük parçalar halinde kesilmiş tereyağını ve limon dilimlerini de ekledikten sonra kağıdı hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Kağıdın üzerine sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.