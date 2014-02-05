Kağıtta Lüfer

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri boy lüfer
1 adet kuru soğan,
tuz
1 adet soyulmuş domates
1 adet kalamar
4 adet haşlanmış mantar
100 gram karides
1 adet defne yaprağı
1 adet sivri biber
4 dal maydanoz
1 çorba kaşığı tereyağı
Dilimlenmiş limon
Yağlı kağıt veya alüminyum folyo
YAPILIŞI
Önceden pulları ve içi temizlenmiş, bol suyla yıkandıktan sonra suyu süzülmüş lüferden fileto çıkarın. Tuzladıktan sonra buzdolabında bir saat dinlendirin. Bu arada soğanı piyazlık doğrayıp, tuzla ovalayın. Balığın iki katı büyüklüğünde kestiğiniz yağlı kağıdın veya alüminyum folyonun ortasına soğanı, balığın boyutlarında olacak şekilde yayın. Dilimlenmiş domatesi soğanın üzerine dizin. Fileto şeklindeki lüferi üzerine yerleştirin. Dilimlenmiş mantarları ve kalamarı, karidesleri lüferin üzerine dizin. Defne yaprağını, iri doğramış sivri biberleri, kıyılmış maydanozu, küçük parçalar halinde kesilmiş tereyağını ve limon dilimlerini de ekledikten sonra kağıdı hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Kağıdın üzerine sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.