Kağıtta Mercan

ekleyin. Tüm malzemeyi 1-2 dakika daha kavurduktan sonra fırın tepsisine yaydığınız alüminyum folyo üzerine boşaltın. Limon dilimlerini yerleştirin. Üzerine kekik serpin ve kenarlardan taşan alüminyum

folyo ile hava almayacak şekilde üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Balığı ayıklayıp, filetosunu çıkarın. İri parçalar halinde doğrayın ve bir kenara alın. Piyazlık doğranmış soğanı sıvı yağda kavurun. İçine kıyılmış sarımsak, sivri biber, taze soğan ve mantar ilave edip, kavurmaya devam edin. Balık, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kıyılmış maydanoz, tuz ile karabiber