Kağıtta Palamut

Palamudu temizleyin ve fileto çıkarın. Filetoların her birini üç eşit parçaya bölün. Yayvan bir güveç kabının içine, ıslattığınız yağlı kağıdı serin. Üzerine filetoları yerleştirin. Daha sonra ortadan ikiye bölünmüş mantarları, ince dilimlenmiş limonu, kuşbaşı doğranmış domates ve sivri biberi, ince kıyılmış sarımsakları ve defne yapraklarını gelişi güzel balığın üzerine dizin. 1 çay kaşığı kekiği serpin. Soya sosu ve sıvı yağı

gezdirdikten sonra, yağlı kağıdın ağzını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.