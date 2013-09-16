Kağıtta Palamut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri boy palamut
4 adet mantar
1 adet limon
1'er adet domates ve sivri biber
2 diş ince kıyılmış sarımsak
2 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı kekik
1 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Palamudu temizleyin ve fileto çıkarın. Filetoların her birini üç eşit parçaya bölün. Yayvan bir güveç kabının içine, ıslattığınız yağlı kağıdı serin. Üzerine filetoları yerleştirin. Daha sonra ortadan ikiye bölünmüş mantarları, ince dilimlenmiş limonu, kuşbaşı doğranmış domates ve sivri biberi, ince kıyılmış sarımsakları ve defne yapraklarını gelişi güzel balığın üzerine dizin. 1 çay kaşığı kekiği serpin. Soya sosu ve sıvı yağı
gezdirdikten sonra, yağlı kağıdın ağzını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
Sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz balığın üzerine 1 çorba kaşığı krema koyabilirsiniz.