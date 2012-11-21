Kağıtta Sardalya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış sardalyayı süzgece alın. Fırın tepsisine kenarlarını taşacak şekilde yağlı kağıt serin. Suyu iyice süzülen balıkları yağlı kağıdın üzerine dizin. Piyazlık doğranmış soğan, halka kesilmiş biber, zarları soyulmuş ve ortadan ikiye kesilmiş mantar, dörde bölünmüş domates, soya filizi, defne yaprağı ve dilimlenmiş limonu balığın üzerine yerleştirin. En üste tane karabiber, tuz ve pul biber serpin. Malzemenin üzerini kenarlardan sarkan yağlı kağıtla kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.