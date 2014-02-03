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Kağıtta Sardalya

Kağıtta Sardalya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet sardalya

1 adet soğan

5 adet mantar

3 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çorba kaşığı tereyağı

3 ince parça limon dilimi,

tuz

YAPILIŞI

Sardalyaları temizleyip, kılçıklarından ayırın ve bir kaba aktarın. Üzerine ince kıyılmış soğan, mantar, dövülmüş sarımsak, maydanoz, karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve tuzu ekleyip iyice harmanlayın. Malzemeyi 40x40 alüminyum folyoya yerleştirirken, 1 çorba kaşığı tereyağını ve limon dilimlerini ilave edin. Folyonun kenarlarını sımsıkı olacak şekilde kapatın. Izgaraya koyun (folyo şişene kadar ellenmemelidir). Piştikten sonra folyoyu orta kısmından açarak, sıcak servis yapın.
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