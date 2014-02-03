Kağıtta Sardalya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sardalyaları temizleyip, kılçıklarından ayırın ve bir kaba aktarın. Üzerine ince kıyılmış soğan, mantar, dövülmüş sarımsak, maydanoz, karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve tuzu ekleyip iyice harmanlayın. Malzemeyi 40x40 alüminyum folyoya yerleştirirken, 1 çorba kaşığı tereyağını ve limon dilimlerini ilave edin. Folyonun kenarlarını sımsıkı olacak şekilde kapatın. Izgaraya koyun (folyo şişene kadar ellenmemelidir). Piştikten sonra folyoyu orta kısmından açarak, sıcak servis yapın.