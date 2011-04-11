Kağıtta Sinagrit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kasede ince kıyılmış sarımsak ve maydanozu karıştırın. Bu karışımı yağlı kağıdın içine yayın. Üzerine filetosuna ayrılmış sinagriti yerleştirin. Balığın üzerine halka şeklinde doğranmış domates ve limonu koyun. Zeytinyağı gezdirip yağlı kağıdın ağzını kapatın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.