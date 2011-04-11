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Kağıtta Sinagrit

Kağıtta Sinagrit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram sinagrit

4 diş taze sarımsak

Yarım demet kıyılmış maydanoz

1'er adet domates ve limon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Bir kasede ince kıyılmış sarımsak ve maydanozu karıştırın. Bu karışımı yağlı kağıdın içine yayın. Üzerine filetosuna ayrılmış sinagriti yerleştirin. Balığın üzerine halka şeklinde doğranmış domates ve limonu koyun. Zeytinyağı gezdirip yağlı kağıdın ağzını kapatın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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