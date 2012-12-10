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Kağıtta Somon

Kağıtta Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram somon fileto

Tuz, karabiber

1 adet defne yaprağı

1'er adet havuç, kabak



Garnitür için:

5 adet roka yaprağı roka

1/4 limon

Haşlanmış brokoli, brüksel lahanası ve karnabahar

YAPILIŞI

Küp kesilmiş kabak ve havucu buharda pişirin. Daha sonra küp doğranmış somonla birlikte 1 kepçe kaynar suda haşlayın. Suyu azaldığında tuzu, karabiberi ve defne yaprağını ekleyin. 5 dakika daha pişirerek somonun aromalarla bütünleşmesi sağlayın. Malzemeyi daire şeklinde kesilmiş yağlı kağıda koyup, hava almayacak şekilde ikiye katlayın. Yarım ay şeklinde kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika daha tutup, pişirme işlemini tamamlayın. Bu arada garnitür malzemesini buharda pişirip (roka hariç), tuz ve karabiberle tatlandırın. Servis tabağına roka yaprakları ile birlikte koyup servis yapın.
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