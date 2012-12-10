Kağıtta Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp kesilmiş kabak ve havucu buharda pişirin. Daha sonra küp doğranmış somonla birlikte 1 kepçe kaynar suda haşlayın. Suyu azaldığında tuzu, karabiberi ve defne yaprağını ekleyin. 5 dakika daha pişirerek somonun aromalarla bütünleşmesi sağlayın. Malzemeyi daire şeklinde kesilmiş yağlı kağıda koyup, hava almayacak şekilde ikiye katlayın. Yarım ay şeklinde kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika daha tutup, pişirme işlemini tamamlayın. Bu arada garnitür malzemesini buharda pişirip (roka hariç), tuz ve karabiberle tatlandırın. Servis tabağına roka yaprakları ile birlikte koyup servis yapın.