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Kağıtta Çinekop

Kağıtta Çinekop
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet çinekop

2 adet soğan

3 adet sivri biber

12 adet kiraz domates

Kekik, tuz

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Balığı sarmak için: Alüminyum folyo

YAPILIŞI

Bir kasenin içinde piyazlık doğranmış soğan, ince kıyılmış biber, ortadan ikiye kesilmiş domates, kekik, tuz ve sıvı yağı karıştırın. Alüminyum folyonun içine 1 adet ayıklanmış balığı yerleştirin. Üzerine hazırladığınız harçtan 2 çorba kaşığı yayın ve folyonun ağzını kapatın. Diğer balıkları da aynı şekilde hazırlayın. Fırın tepsisine dizdiğiniz balıkları önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin.
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