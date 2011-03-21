Kağıtta Tekir

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tekiri ayıklayıp kılçığını çıkarın. Fırın tepsisinin içine alüminyum folyo yayın. Üzerine halka kesilmiş soğan, sivri biber, domates ve maydanozu dizin. Balıkları yerleştirip, tuz ve karabiber serpin. Tereyağını küçük parçalar halinde koyup, dilimlenmiş limonu yerleştirin. Malzemelerin üzerini folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra folyoyu açıp sıcak olarak servis yapın.