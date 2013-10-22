Kalamar Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış kalamarları iyice yıkayın. Terbiye için karbonat, toz şeker ve limon suyunu bir kasede karıştırıp, kalamarları bu terbiye ile iyice ovun. En az 30 dakika beklettikten sonra bacakları gövdelerden ayırın. İçi için tencereye sıvı yağ koyun ve kıyılmış soğanı kavurun. Ayıklanmış ve yıkanmış pirinci ekleyip, kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Kıyılmış taze soğan, kuş üzümü, dolmalık fıstık, tuz, karabiber, yenibahar ve pul biber katın. Kalamar bacaklarını zar şeklinde doğrayıp, katın ve yarım su bardağı suyu da ilave ettikten sonra suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Kalamar gövdelerini yıkayın ve içlerini hazırladığınız harç ile doldurup, kürdan ile tutturun. Tencereye dizin ve üzerine 1 su bardağı su koyup, orta ateşte 20- 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.