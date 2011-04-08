DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kalamar Dolması

Kalamar Dolması

Kalamar Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet 300'er gramlık

tüp kalamar

2 su bardağı osmancık pirinç

Bir buçuk kg beyaz kuru soğan

1 demet dereotu

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı salça

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı zeytinyağı

100 gram tereyağı

Kalamarlar için:

3-4 şişe soda

1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Kalamarları iyice yıkayıp soda ve 1 çay kaşığı karbonatta 3 saat süreyle yumuşamaları için bekletin. Diğer tarafta yıkayıp süzdüğünüz pirinci bir kaba alın. Üzerine ince doğradığınız soğanları ve dereotunu ekleyin. Zeytinyağı ve tereyağı hariç kalan malzemeyi de üzerine ilave edin ve yoğurun. Kalamarların içini harçla yarım doldurun. Ağızlarını iğne iplikle dikip tencereye dizin. Üzerine bol soğuk su ilave edin. 2 su bardağı zeytinyağını da ekleyip, orta ateşte 40 dakika pişirin. Tereyağını bir tavada eritip, pişmiş kalamarları yağda 1-2 çevirerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN