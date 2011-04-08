Kalamar Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalamarları iyice yıkayıp soda ve 1 çay kaşığı karbonatta 3 saat süreyle yumuşamaları için bekletin. Diğer tarafta yıkayıp süzdüğünüz pirinci bir kaba alın. Üzerine ince doğradığınız soğanları ve dereotunu ekleyin. Zeytinyağı ve tereyağı hariç kalan malzemeyi de üzerine ilave edin ve yoğurun. Kalamarların içini harçla yarım doldurun. Ağızlarını iğne iplikle dikip tencereye dizin. Üzerine bol soğuk su ilave edin. 2 su bardağı zeytinyağını da ekleyip, orta ateşte 40 dakika pişirin. Tereyağını bir tavada eritip, pişmiş kalamarları yağda 1-2 çevirerek servis yapın.