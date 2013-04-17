Kalamar Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet küçük kalamar
Yeteri kadar su
50 gram dondurulmuş karides
50 gram kaşar peyniri
4 dal maydanoz
Sos için: 1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı soya sosu
1 diş dövülmüş sarımsak
Pulbiber, kekik
YAPILIŞI
Kalamarları temizleyin ve yıkayın. Dondurulmuş karidesleri kaynar suda 3 dakika haşlayıp, süzün. Bir adet kalamarın geniş tarafından içine 3 adet karides, 1 dilim kaşar peyniri ve 1 dal maydanoz yerleştirip, kürdanla tutturun. Diğer kalamarları da aynı şekilde hazırlayın ve ızgara yapıp, servis tabağına yerleştirin. Sos için tereyağını bir tavaya alın ve eritin. İçine soya sosu, sarımsak, pul biber ve kekik katıp, 1 dakika çevirin. Kalamarın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz kalamar dolmasını kızdırılmış yağda kızartabilir veya fırında pişirebilirsiniz