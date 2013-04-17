DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kalamar Dolması

Kalamar Dolması

Kalamar Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet küçük kalamar

Yeteri kadar su

50 gram dondurulmuş karides

50 gram kaşar peyniri

4 dal maydanoz



Sos için: 1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı soya sosu

1 diş dövülmüş sarımsak

Pulbiber, kekik

YAPILIŞI

Kalamarları temizleyin ve yıkayın. Dondurulmuş karidesleri kaynar suda 3 dakika haşlayıp, süzün. Bir adet kalamarın geniş tarafından içine 3 adet karides, 1 dilim kaşar peyniri ve 1 dal maydanoz yerleştirip, kürdanla tutturun. Diğer kalamarları da aynı şekilde hazırlayın ve ızgara yapıp, servis tabağına yerleştirin. Sos için tereyağını bir tavaya alın ve eritin. İçine soya sosu, sarımsak, pul biber ve kekik katıp, 1 dakika çevirin. Kalamarın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz kalamar dolmasını kızdırılmış yağda kızartabilir veya fırında pişirebilirsiniz
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN