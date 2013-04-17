Kalamar Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalamarları temizleyin ve yıkayın. Dondurulmuş karidesleri kaynar suda 3 dakika haşlayıp, süzün. Bir adet kalamarın geniş tarafından içine 3 adet karides, 1 dilim kaşar peyniri ve 1 dal maydanoz yerleştirip, kürdanla tutturun. Diğer kalamarları da aynı şekilde hazırlayın ve ızgara yapıp, servis tabağına yerleştirin. Sos için tereyağını bir tavaya alın ve eritin. İçine soya sosu, sarımsak, pul biber ve kekik katıp, 1 dakika çevirin. Kalamarın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.