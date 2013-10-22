Kalamar Güveç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

KALAMARI az tuzlu suda haşlayın ve süzün. Soğuduktan sonra önce halka doğrayın. Daha sonra halkaları ortasından kesip parmak uzunluğunda şeritler elde edin. Havuç, sivri ve kırmızı biberi parmak uzunluğunda doğrayıp, tereyağında soteleyin. Üzerine kalamar, tuz, kekik ve pulbiber ilave edip, 1-2 dakika daha çevirdikten sonra güveç kabına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.