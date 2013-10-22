DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kalamar Güveç

Kalamar Güveç

Kalamar Güveç
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet tüp kalamar

Yeteri kadar su

2 adet haşlanmış havuç

3 adet sivri biber

2 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, kekik, pul biber

YAPILIŞI

KALAMARI az tuzlu suda haşlayın ve süzün. Soğuduktan sonra önce halka doğrayın. Daha sonra halkaları ortasından kesip parmak uzunluğunda şeritler elde edin. Havuç, sivri ve kırmızı biberi parmak uzunluğunda doğrayıp, tereyağında soteleyin. Üzerine kalamar, tuz, kekik ve pulbiber ilave edip, 1-2 dakika daha çevirdikten sonra güveç kabına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN