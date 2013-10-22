DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kalamar Tava

Kalamar Tava

Kalamar Tava
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalamar

Yarım su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı un, tuz

Terbiye için: 2 çorba kaşığı karbonat

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet limonun suyu

Sos için: 2 dilim bayat ekmek içi

1-2 diş dövülmüş sarımsak

1-2 çorba kaşığı mayonez

2 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

1-2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Ayıklanmış olarak aldığınız kalamarları iyice yıkadıktan sonra kenara alın. Terbiye için bir kasede karbonat, toz şeker ve limon suyunu karıştırın. Kalamarları bu terbiye ile iyice ovun ve en az 30 dakika dinlendirin. Bacakları gövdelerden ayırın ve gövdeyi halka şeklinde doğrayın. Unu tuz ile karıştırın ve halka kalamarları una bulayıp, fazla ununu silkeledikten sonra kızdırılmış yağda kızartın. Sos için ufalanmış ekmek içi, sarımsak, mayonez, yoğurt, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Kızarmış kalamarları bu sosla birlikte sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yüksek ateşte kızartılan kalamarlar tavanın dibine değip, siyahlaşacağı için, kalamarları ısık ateşte kızartın. Dilerseniz kalamar tavayı dondurulmuş kalamar ile de hazırlayabilirsiniz
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN