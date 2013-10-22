Kalamar Tava

Ayıklanmış olarak aldığınız kalamarları iyice yıkadıktan sonra kenara alın. Terbiye için bir kasede karbonat, toz şeker ve limon suyunu karıştırın. Kalamarları bu terbiye ile iyice ovun ve en az 30 dakika dinlendirin. Bacakları gövdelerden ayırın ve gövdeyi halka şeklinde doğrayın. Unu tuz ile karıştırın ve halka kalamarları una bulayıp, fazla ununu silkeledikten sonra kızdırılmış yağda kızartın. Sos için ufalanmış ekmek içi, sarımsak, mayonez, yoğurt, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Kızarmış kalamarları bu sosla birlikte sıcak olarak servis yapın.