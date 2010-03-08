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Kalamar ızgara

Kalamar ızgara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kalamar

1 çay bardağı ceviz içi

4 çorba kaşığı soya sosu

Terbiye için:

2 çorba kaşığı karbonat

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet limonun suyu

YAPILIŞI

Ayıklanmış kalamarları iyice yıkayın. Terbiye için, bütün malzemeyi karıştırın. Kalamarı bu terbiye ile iyice ovun. En az 30 dakika dinlendirin. Bacakları gövdeden ayırıp parmak uzunluğunda doğrayın. Izgara yaptıktan sonra ceviz içi ve soya sosu ile beraber servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kalamar çabuk sertleşen bir ürün olduğu için piştikten sonra hemen tüketmek gerekir.
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