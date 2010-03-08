Kalamar ızgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet kalamar
1 çay bardağı ceviz içi
4 çorba kaşığı soya sosu
Terbiye için:
2 çorba kaşığı karbonat
2 çorba kaşığı toz şeker
1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Ayıklanmış kalamarları iyice yıkayın. Terbiye için, bütün malzemeyi karıştırın. Kalamarı bu terbiye ile iyice ovun. En az 30 dakika dinlendirin. Bacakları gövdeden ayırıp parmak uzunluğunda doğrayın. Izgara yaptıktan sonra ceviz içi ve soya sosu ile beraber servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kalamar çabuk sertleşen bir ürün olduğu için piştikten sonra hemen tüketmek gerekir.