Kalamar ızgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış kalamarları iyice yıkayın. Terbiye için, bütün malzemeyi karıştırın. Kalamarı bu terbiye ile iyice ovun. En az 30 dakika dinlendirin. Bacakları gövdeden ayırıp parmak uzunluğunda doğrayın. Izgara yaptıktan sonra ceviz içi ve soya sosu ile beraber servis yapın.