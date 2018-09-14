Kalamarlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenip halka halinde doğranmış kalamar ve kuyruklarını geniş bir kaseye alın. Üzerine karbonat, tuz, toz şeker ve limon suyu ekleyip, yumuşaması için 2 dakika yoğurun. Süt ekleyip, üzerini streç filmle kaplayın ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından alıp, fazla suyunu süzün. Kuyruklarını ayırıp, halka kalamarı kıyın. Tavada ısıtılmış zeytinyağında kıyılmış kalamar, soğan, sarmısak ve baharatları ilave edin. Kapağı kapalı olarak ve kısık ateşte 10 dakika pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hamuru için un, sirke, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yavaş yavaş su ilave edin ve yoğurun. Streç filmle kaplayıp 10 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda hamuru unlu zeminde 12 bezeye ayırın. 1 adet bezeyi unlanmış zeminde merdane yardımıyla neskafe tabağı büyüklüğünde açın. Yuvarlak hamurun yarısına kalamarlı harçtan koyun. Harcın üzerine kuyruk parçalarından birkaç adet hamurdan dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Hamurun boş kalan harçsız kısmını, harcın üzerine örtün. Yanlarda kalan hamur parçalarını sağlı sollu üst üste kapatın. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Susam serpip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika üzerileri kızarana dek pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.