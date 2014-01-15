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Kaliforniya Ruloları

Kaliforniya Ruloları
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı baldo pirinç

3/4 su bardağı kırmızı şarap

1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi

12 adet yaprak yosun

70 gram somon fileto

4 çorba kaşığı toz şeker

3/4 su bardağı su

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp, yarısını şaraplı suda 4 saat ıslatın. Kalan yarısını sade suda ıslatın. Daha sonra ayrı kaplarda haşlayarak kırmızı ve beyaz renkli pirinç elde edin. Pirinçleri soğumaları için ayrı ayrı tepsilere yayın. Yosun yapraklarının ikisini suşi hasırına serin. Üzerine beyaz pirinci yayın. Bastırarak rulo halinde sarın. Aynı işlemi, kırmızı pirinç için de uygulayıp 2 adet kırmızı, 2 adet beyaz pirinçli rulo elde edin. 2 adet yosunu hasırın üzerine serip somonu üzerine yerleştirin. Sıkıca sararak beşinci ruloyu elde edin. Önceden hazırladığınız 1 kırmızı 1 beyaz ruloyu son yosun yaprağının üzerine koyup ikisinin üst ortasına denk gelecek şekilde somonlu ruloyu yerleştirin. Ve onun üzerine diğer kalan 2 ruloyu yerleştirip sıkıca sarın. Keskin bir bıçakla 2'şer santim eninde kesip siyah üzümle servis yapın.

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