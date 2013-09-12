Kalkan Beğendi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet patlıcan
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 kg kalkan
1 çay bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet sivri biber
1 çorba kaşığı soya sosu
YAPILIŞI
Patlıcanları közleyip kabuklarını ayıklayın. Bir kabın içinde patlıcanları 1 su bardağı süt ve 1 çorba
kaşığı sıvıyağla birlikte karıştırıp püre haline getirin. Ayrı bir kapta, temizlenmiş balıkları haşlayıp etlerini
ayırın. Çok az yağda, doğranmış soğan, sarımsak ve sivri biberleri soteleyin. Malzemenin rengi dönünce içine balıkları ilave edin. 1 çorba kaşığı soya sosuyla 1-2 dakika karıştırıp, tepsiye aktarın. Üzerine patlıcan püresini yayın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpip, 250 derece fırında 5 dakika pişirin. Servis yapın.