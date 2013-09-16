DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kalkan Beğendi

Kalkan Beğendi

Kalkan Beğendi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalkan

2 adet patlıcan

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip kabuklarını ayıklayın. Bir kasede patlıcanları süt ve 1 çorba kaşığı sıvı yağla birlikte karıştırıp püre haline getirin. Ayrı bir kapta, temizlenmiş balıkları haşlayıp etini ayırın. Kalan sıvı yağda, doğranmış soğan, sarımsak ve sivri biberleri soteleyin. Malzemenin rengi dönünce içine balıkları ilave edin. 1 çorba kaşığı soya sosuyla 1-2 dakika karıştırıp, tepsiye aktarın. Üzerine patlıcan püresini yayın. Kaşar peynirini serpip, önceden ısıtılmış 250 derece fırında 5 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN