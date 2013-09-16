Kalkan Beğendi

Patlıcanları közleyip kabuklarını ayıklayın. Bir kasede patlıcanları süt ve 1 çorba kaşığı sıvı yağla birlikte karıştırıp püre haline getirin. Ayrı bir kapta, temizlenmiş balıkları haşlayıp etini ayırın. Kalan sıvı yağda, doğranmış soğan, sarımsak ve sivri biberleri soteleyin. Malzemenin rengi dönünce içine balıkları ilave edin. 1 çorba kaşığı soya sosuyla 1-2 dakika karıştırıp, tepsiye aktarın. Üzerine patlıcan püresini yayın. Kaşar peynirini serpip, önceden ısıtılmış 250 derece fırında 5 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.