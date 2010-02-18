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Sofra / Deniz Ürünleri / Kalkan Haşlama

Kalkan Haşlama

Kalkan Haşlama
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kalkan

1'er adet kereviz ve soğan

2'şer adet havuç ve patates

10-12 adet ince kıyılmış mantar

1 çay bardağı süt

3-4 su bardağı su

10-15 dal maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kalkanı 2 parmak kalınlığında doğrayıp bir kenara alın. Kereviz, havuç, patates ve soğanın kabuklarını soyun. Daha sonra küp şeklinde doğrayın ve bir tencereye alın. Mantar, süt, su, tuz ve karabiber ilave edin. Sebzeler yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine balığı ilave edin ve 10 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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