Kalkan Haşlama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalkanı 2 parmak kalınlığında doğrayıp bir kenara alın. Kereviz, havuç, patates ve soğanın kabuklarını soyun. Daha sonra küp şeklinde doğrayın ve bir tencereye alın. Mantar, süt, su, tuz ve karabiber ilave edin. Sebzeler yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine balığı ilave edin ve 10 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.