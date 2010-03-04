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Kalkan Müniver

Kalkan Müniver
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kalkan

1 çay bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet ince kıyılmış soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 çorba kaşığı kapari

Tuz, karabiber

10 adet mantar

3-4 adet kornişon turşu

YAPILIŞI

Ayıklanmış, derisi alınmış ve 1 parmak uzunluğunda doğranmış balığı una bulayıp zeytinyağında 2-3 dakika çevirin. İçine soğan ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kapari, tuz ve karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin. En son mantarı ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra servis tabağına alın. Dörde bölünmüş turşuyu katın ve sıcak olarak servis yapın.
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