Kalkan Müniver

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış, derisi alınmış ve 1 parmak uzunluğunda doğranmış balığı una bulayıp zeytinyağında 2-3 dakika çevirin. İçine soğan ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kapari, tuz ve karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin. En son mantarı ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra servis tabağına alın. Dörde bölünmüş turşuyu katın ve sıcak olarak servis yapın.