Kalkan Müniver

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg kalkan
1 çay bardağı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet ince kıyılmış soğan
2 diş sarımsak
1 adet domates
1 çorba kaşığı kapari
Tuz, karabiber
10 adet mantar
3-4 adet kornişon turşu
YAPILIŞI
Ayıklanmış, derisi alınmış ve 1 parmak uzunluğunda doğranmış balığı una bulayıp zeytinyağında 2-3 dakika çevirin. İçine soğan ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kapari, tuz ve karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin. En son mantarı ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra servis tabağına alın. Dörde bölünmüş turşuyu katın ve sıcak olarak servis yapın.