Kapari Soslu Balık Kroket

Sofra Tarifi

1 kg beyaz etli balık (mezgit veya kalkan) 1 su bardağı un 1 adet yumurtanın akı 1 su bardağı galeta unu tuz Sos için: 1 su bardağı mayonez 1 çorba kaşığı hardal 2 çorba kaşığı sirke 2 çorba kaşığı kapari 4 adet büyük salatalık turşusu tuz Kızartmak için: Sıvı yağ Süslemek için: 1-2 dal maydanoz 1 adet domates 2-3 dilim limon

YAPILIŞI