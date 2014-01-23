DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kapari Soslu Balık Kroket

Kapari Soslu Balık Kroket

Kapari Soslu Balık Kroket
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg beyaz etli balık (mezgit veya kalkan)

1 su bardağı un

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı galeta unu

tuz

Sos için:

1 su bardağı mayonez

1 çorba kaşığı hardal

2 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı kapari

4 adet büyük salatalık turşusu

tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Süslemek için:

1-2 dal maydanoz

1 adet domates

2-3 dilim limon

YAPILIŞI

Balıkları temizleyip fileto çıkartın. Tuzlayıp unladıktan sonra, çırpılmış yumurta akına batırın. Galeta ununa bulayıp kızartın. Sosu hazırlamak için, salatalık turşularını küp doğrayın. Mayonez ve hardalı karıştırıp, sirkeyi ekleyin. Kapari ve salatalık turşularının yarısını mayonezli karışıma ekleyin. Hazırladığınız sosu yayvan bir kaba alarak, üzerine kızarmış balıkları dizin. Domatesin kenarlarını tırtıklı kesin ve içini oyup kapari koyduktan sonra tabağın kenarına yerleştirin. Kalan kapari ve turşuları tabağın kenarına serpin. Maydanoz ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN