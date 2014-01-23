Kapari Soslu Balık Kroket

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg beyaz etli balık (mezgit veya kalkan)
1 su bardağı un
1 adet yumurtanın akı
1 su bardağı galeta unu
tuz
Sos için:
1 su bardağı mayonez
1 çorba kaşığı hardal
2 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı kapari
4 adet büyük salatalık turşusu
tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Süslemek için:
1-2 dal maydanoz
1 adet domates
2-3 dilim limon
YAPILIŞI
Balıkları temizleyip fileto çıkartın. Tuzlayıp unladıktan sonra, çırpılmış yumurta akına batırın. Galeta ununa bulayıp kızartın. Sosu hazırlamak için, salatalık turşularını küp doğrayın. Mayonez ve hardalı karıştırıp, sirkeyi ekleyin. Kapari ve salatalık turşularının yarısını mayonezli karışıma ekleyin. Hazırladığınız sosu yayvan bir kaba alarak, üzerine kızarmış balıkları dizin. Domatesin kenarlarını tırtıklı kesin ve içini oyup kapari koyduktan sonra tabağın kenarına yerleştirin. Kalan kapari ve turşuları tabağın kenarına serpin. Maydanoz ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.