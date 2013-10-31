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Kaparili Karides Güveç

Kaparili Karides Güveç
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı kapari

500 gram karides

6 adet mantar

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

2 dal dereotu

YAPILIŞI

Kapariyi sudan geçirip süzün. Mantarları temizleyip ince kıyın. Kırmızı biberi küp doğrayın. Karidesi bir kaba alıp üzerine kapari, mantar, kırmızı biber, tuz, karabiber ve pul biber ilave edip harmanlayın. Daha sonra bir güveç kabına aktarın. Üzerine tereyağını küçük parçalar halinde koyun. Alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Folyoyu alıp 5 dakika daha pişirin. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.
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