Kaparili Karides Güveç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kapariyi sudan geçirip süzün. Mantarları temizleyip ince kıyın. Kırmızı biberi küp doğrayın. Karidesi bir kaba alıp üzerine kapari, mantar, kırmızı biber, tuz, karabiber ve pul biber ilave edip harmanlayın. Daha sonra bir güveç kabına aktarın. Üzerine tereyağını küçük parçalar halinde koyun. Alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Folyoyu alıp 5 dakika daha pişirin. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.