Karadeniz Buğulama Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg levrek
3 adet domates
2 adet sivri biber
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tane karabiber
2 adet defne yaprağı
3 çorba kaşığı zeytinyağı
50 gram tereyağı
8 dal maydanoz
YAPILIŞI
Balığı temizleyip, dilimledikten sonra bakır bir kabın içine yerleştirin. Dilimlenmiş domates
ve sivri biberi üzerine yerleştirin. Sarımsak, tane karabiber ve defne yaprağını serpin. Zeytinyağı gezdirdikten
sonra pişmeye bırakın. 10 dakika sonra tereyağı ve maydanozu katın. 2-3 dakika daha
pişirdikten sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.