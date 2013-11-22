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Sofra / Deniz Ürünleri / Karadeniz Buğulama Levrek

Karadeniz Buğulama Levrek

Karadeniz Buğulama Levrek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg levrek

3 adet domates

2 adet sivri biber

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tane karabiber

2 adet defne yaprağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

50 gram tereyağı

8 dal maydanoz

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, dilimledikten sonra bakır bir kabın içine yerleştirin. Dilimlenmiş domates
ve sivri biberi üzerine yerleştirin. Sarımsak, tane karabiber ve defne yaprağını serpin. Zeytinyağı gezdirdikten
sonra pişmeye bırakın. 10 dakika sonra tereyağı ve maydanozu katın. 2-3 dakika daha
pişirdikten sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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