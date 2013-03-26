Karadeniz Usulü Tekir

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizleyin ve bol suyla yıkayın. Süzüldükten sonra kağıt havlu üzerinde fazla suyunu alın. Mısır ununu geniş bir kaba alın ve balığı una bulayın. Fazla ununu silkeleyerek alın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya fındık yağını koyun. Balığın kuyrukları birbirine değecek şekilde tavaya yerleştirin. Tavanın ağzı açık olarak kızartın ve ters yüz edin. Balıkların her iki tarafını da kızarttıktan sonra servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.