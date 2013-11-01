Karidesli Eşek Halvesi

1 KARİDESLERİ küçük bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, tuz ve defne yaprağı ekleyin. 10 dakika haşlayıp, süzün.

2 Eşek halvesini elinizle irice koparın ya da doğrayın. 4 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğanları ve sarımsağı soteleyin. Eşek halvesini ekleyin. 10 dakika karıştırarak kavurduktan sonra üzerine karidesin haşlama suyundan 1 su bardağı ve portakal suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp üzerine peyniri ekleyin. Karıştırıp servis tabağına aktarın.

3 Ayrı bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı tereyağı koyun. Yağ kızınca karidesleri ekleyip birkaç kez çevirin ve ocaktan alın. Karidesleri otun üzerine ekleyin. Doğranmış kurutulmuş domatesle süsleyip servis yapın.