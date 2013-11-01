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Karidesli Eşek Halvesi

Karidesli Eşek Halvesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 bağ eşek halvesi

12 adet orta boy karides

Yeteri kadar su

2 adet defne yaprağı

6 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

3-4 dal taze soğan

2 diş sarımsak

Yarım kahve fincanı

portakal suyu

1 kahve fincanı ufalanmış lor peyniri veya kopanisti

2 çorba kaşığı tereyağı

4 adet kurutulmuş domates

Tuz

YAPILIŞI

1 KARİDESLERİ küçük bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, tuz ve defne yaprağı ekleyin. 10 dakika haşlayıp, süzün.

2 Eşek halvesini elinizle irice koparın ya da doğrayın. 4 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğanları ve sarımsağı soteleyin. Eşek halvesini ekleyin. 10 dakika karıştırarak kavurduktan sonra üzerine karidesin haşlama suyundan 1 su bardağı ve portakal suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp üzerine peyniri ekleyin. Karıştırıp servis tabağına aktarın.

3 Ayrı bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı tereyağı koyun. Yağ kızınca karidesleri ekleyip birkaç kez çevirin ve ocaktan alın. Karidesleri otun üzerine ekleyin. Doğranmış kurutulmuş domatesle süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Konpanisti: Yalnız İzmir, Alaçatı ve Sakız Adası’nda yapılan, hafif sulu bir koyun peyniridir.
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