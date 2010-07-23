Karadut Şaraplı Midye Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyelerin kabuklarını temizleyip, tamamen koparmadan ikiye ayrılacak şekilde açıp, yıkayın. İnce kıyılmış soğanları dolmalık fıstıkla birlikte zeytinyağında kavurun. Yıkanmış pirinç ve tuzu ekleyin. 2-3 dakika kavurduktan sonra kuru üzüm, toz şeker, tarçın ve karabiber ilave edin. Ardından 2 su bardağı suyu katın. Kısık ateşte pirinç suyu çekene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Soğuyan pilavı midyelerin içine doldurun. Tencerenin içine yan yana ve midyelerin ağzı açık kalmayacak şekilde sıkışık olarak yerleştirin. Üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın