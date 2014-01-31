Karagöz Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevizlerin yapraklarını ayırıp soyduktan sonra halkalar halinde incecik doğrayın ve yarısını tepsiye dizin. Patateslerin de kabuklarını soyup, küçük doğrayın. Havuçları ince halkalar biçiminde, soğanları da yemeklik doğrayıp patatesle karıştırın. Sebzeli karışımın birazını ayırıp, kalanını tepsideki kerevizlerin üzerine yerleştirin. Pulları ve içleri iyice temizlenmiş karagözleri de kereviz halkalarının üzerine yerleştirin. Tuz ve karabiber ekleyin. Balıkların üzerine, dilimlenmiş kerevizlerin kalan yarısını dizin. Artan patates, havuç ve soğanları yerleştirin. Zeytinyağını ve suyu ilave edip, üzerlerini yıkanmış kereviz yaprakları ile örtün. Tepsinin üzerini alüminyum folyoyla kapatıp önce orta, sonra hafif ateşte 20 dakika kadar pişirin. Suyu azalırsa su ilave edin. Sıcak servis yapın.