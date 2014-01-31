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Karagöz Buğulama

Karagöz Buğulama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kereviz (yapraklarıyla)

1 adet iri boy patates

2 adet orta boy havuç

2 adet soğan

4 adet karagöz (her biri yaklaşık 250 gram)

Tuz,

karabiber

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Kerevizlerin yapraklarını ayırıp soyduktan sonra halkalar halinde incecik doğrayın ve yarısını tepsiye dizin. Patateslerin de kabuklarını soyup, küçük doğrayın. Havuçları ince halkalar biçiminde, soğanları da yemeklik doğrayıp patatesle karıştırın. Sebzeli karışımın birazını ayırıp, kalanını tepsideki kerevizlerin üzerine yerleştirin. Pulları ve içleri iyice temizlenmiş karagözleri de kereviz halkalarının üzerine yerleştirin. Tuz ve karabiber ekleyin. Balıkların üzerine, dilimlenmiş kerevizlerin kalan yarısını dizin. Artan patates, havuç ve soğanları yerleştirin. Zeytinyağını ve suyu ilave edip, üzerlerini yıkanmış kereviz yaprakları ile örtün. Tepsinin üzerini alüminyum folyoyla kapatıp önce orta, sonra hafif ateşte 20 dakika kadar pişirin. Suyu azalırsa su ilave edin. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arzuya göre 2-3 diş doğranmış sarmısak ilave edebilirsiniz.
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