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Karagöz Dolması

Karagöz Dolması
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram haşlanmış mantar

1 adet soyulmuş domates

Yarım soğan

Bir kaç dal maydanoz

50 gram karides

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet karagöz

2 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Haşlanmış mantarları, kabuğu soyulmuş domatesi, soğanı küçük doğrayın. Maydanozu incecik kıyıp, soğanlı malzemeye ekleyin. Bu karışıma haşlanmış karidesi (dilerseniz çiğ olarak da koyabilirsiniz) ekleyin. Üzerine 2 çorba kaşığı tereyağını ilave edin. Temizlediğiniz karagözün karnını biraz derince yarın ve hazırladığınız harcı doldurun. Defne yapraklarıyla kapatın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağı balığın üzerine sürün. Mangalın hafif ateşinde çevirerek pişirin. Servis tabağına aktarıp, haşlanmış patatesle servis yapın.
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