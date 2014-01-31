Karagöz Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram haşlanmış mantar
1 adet soyulmuş domates
Yarım soğan
Bir kaç dal maydanoz
50 gram karides
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet karagöz
2 adet defne yaprağı
YAPILIŞI
Haşlanmış mantarları, kabuğu soyulmuş domatesi, soğanı küçük doğrayın. Maydanozu incecik kıyıp, soğanlı malzemeye ekleyin. Bu karışıma haşlanmış karidesi (dilerseniz çiğ olarak da koyabilirsiniz) ekleyin. Üzerine 2 çorba kaşığı tereyağını ilave edin. Temizlediğiniz karagözün karnını biraz derince yarın ve hazırladığınız harcı doldurun. Defne yapraklarıyla kapatın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağı balığın üzerine sürün. Mangalın hafif ateşinde çevirerek pişirin. Servis tabağına aktarıp, haşlanmış patatesle servis yapın.