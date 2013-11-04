Karavidali Makarna

sosunu ekleyip, karıştırın. Üzerinde karavida ile servis yapın.

Karavidayı ızgarada iki taraflı pişirin. Izgaranız yoksa tuzlu suda haşlayabilirsiniz. Makarnayı da karavidayı pişirdiğiniz suda (eğer haşlayarak pişirdiyseniz) kaynatıp süzün. Tavaya piyazlık doğranmış soğanı koyup, zeytinyağında soteleyin. İnce kıyılmış sarımsağı ilave edin. Küp doğradığınız domatesleri ve tereyağını ekleyip, pişirin. En son ince kıyılmış fesleğen ekleyip ateşten alın. Makarnaya domates