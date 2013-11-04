Karavidali Makarna

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg karavida (Ege ıstakozu)
1 paket yassı makarna (linguini)
3 adet olgun domates
3 diş sarımsak
1 adet soğan
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 dal fesleğen
1 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Karavidayı ızgarada iki taraflı pişirin. Izgaranız yoksa tuzlu suda haşlayabilirsiniz. Makarnayı da karavidayı pişirdiğiniz suda (eğer haşlayarak pişirdiyseniz) kaynatıp süzün. Tavaya piyazlık doğranmış soğanı koyup, zeytinyağında soteleyin. İnce kıyılmış sarımsağı ilave edin. Küp doğradığınız domatesleri ve tereyağını ekleyip, pişirin. En son ince kıyılmış fesleğen ekleyip ateşten alın. Makarnaya domates
sosunu ekleyip, karıştırın. Üzerinde karavida ile servis yapın.