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Karides Çorbası

Karides Çorbası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çin Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre tavuk suyu

2 çay kaşığı limon tuzu

3 adet bergamot yaprağı

2 çay kaşığı ince kıyılmış siyam zencefili

4 adet karides

3 adet kişniş yaprağı

10 adet mantar

3 çorba kaşığı balık sosu

2 çay kaşığı limon suyu

Tuz

YAPILIŞI

Tavuk suyunu bir tencereye aktarın ve kaynatın. Limon tuzunu, bergamot yaprağını ve ince kıyılmış siyam zencefilini ekleyin. Birkaç dakika kaynatın. Daha sonra karidesleri, ince kıyılmış kişniş yaprağını ve mantarı ilave edin. Karidesler pişene dek kaynatın. Balık sosunu ve limon suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 5-6 dakika kaynatın. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbanın acılı olmasını istiyorsanız, pişirme sırasında küçük acı biberlerden ekleyebilirsiniz.
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