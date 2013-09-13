Karides Çorbası

Tavuk suyunu bir tencereye aktarın ve kaynatın. Limon tuzunu, bergamot yaprağını ve ince kıyılmış siyam zencefilini ekleyin. Birkaç dakika kaynatın. Daha sonra karidesleri, ince kıyılmış kişniş yaprağını ve mantarı ilave edin. Karidesler pişene dek kaynatın. Balık sosunu ve limon suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 5-6 dakika kaynatın. Sıcak servis yapın.