Karides Güveç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram haşlanmış karides
2 çorba kaşığı tereyağı
400 gram mantar
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 adet büyük boy domates
3 adet sivri biber
Tuz, karabiber, kekik
Üzerine: 300 gram rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tereyağını bir tencerede eritin ve doğranmış mantarı ekleyip, soteleyin. Salçayı katın ve karıştırın. Küp doğranmış domates ve iri kıyılmış sivri biberi ekleyip, 5 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp, karides, tuz ve karabiber ekleyin. Tencerenin ağzı kapalı olarak 5 dakika dinlendirin. Güveç kaplarına paylaştırın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakın. Yemek kaynamaya başlayınca, rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın ve tekrar kaşar peyniri eriyene kadar pişirmeye devam edin. Kaşar peyniri eridikten sonra fırından alın ve sıcak olarak servis yapın.