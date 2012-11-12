Karides Güveç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencerede eritin ve doğranmış mantarı ekleyip, soteleyin. Salçayı katın ve karıştırın. Küp doğranmış domates ve iri kıyılmış sivri biberi ekleyip, 5 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp, karides, tuz ve karabiber ekleyin. Tencerenin ağzı kapalı olarak 5 dakika dinlendirin. Güveç kaplarına paylaştırın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakın. Yemek kaynamaya başlayınca, rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın ve tekrar kaşar peyniri eriyene kadar pişirmeye devam edin. Kaşar peyniri eridikten sonra fırından alın ve sıcak olarak servis yapın.