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Karides güveç

Karides güveç
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet jumbo karides

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

200 gram mantar

1 çay bardağı krema

Tuz

Karabiber



Üzeri için:

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı ekmek kırıntısı

2 diş sarımsak

2-3 dal maydanoz

YAPILIŞI

Karideslerin kabuklarını soyup, içlerini temizleyin. Tereyağı, zeytinyağı, doğranmış sarımsak ve ikiye bölünmüş mantarı tavaya alıp 2-3 dakika soteleyin. Karides ilave edip, pişirmeye devam edin. Krema, karabiber, tuz ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı porsiyonluk güveç kaplarına pay edin. Üzeri için tereyağı, ekmek kırıntısı, ezilmiş sarımsak ve kıyılmış maydanozu harmanlayın. Güveç kaplarının üzerlerine pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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