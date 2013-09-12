Karides Güveç

Karidesleri bol suda haşlayı p kabuklarını ayıklayın. Biberleri küçük, domatesi küp doğrayın. Zeytinyağı ve sarımsakları bir tavaya alıp soteleyin. Üzerine doğranmış biber ve domatesleri ekleyip 10 dakika kavurun. Tuz, pul biber ve naneyi ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin. Karidesleri güvece dizin. Hazırladığınız sosu karideslerin üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri ile sosun üzerini kapatın. Jumbo karidesleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis yapmadan önce üzerine pul biber serpin.