DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Karides Güveç

Karides Güveç

Karides Güveç
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg karides

3 diş sarımsak

4 adet sivri biber

1 adet büyük boy domates

4-5 adet jumbo karides

(üstünü süslemek için)

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Tuz, pul biber, kuru nane

YAPILIŞI

Karidesleri bol suda haşlayı p kabuklarını ayıklayın. Biberleri küçük, domatesi küp doğrayın. Zeytinyağı ve sarımsakları bir tavaya alıp soteleyin. Üzerine doğranmış biber ve domatesleri ekleyip 10 dakika kavurun. Tuz, pul biber ve naneyi ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin. Karidesleri güvece dizin. Hazırladığınız sosu karideslerin üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri ile sosun üzerini kapatın. Jumbo karidesleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis yapmadan önce üzerine pul biber serpin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN