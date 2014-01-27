Karides Kleopatra

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çorba kaşığı margarin
1 adet ince doğranmış soğan
1 adet çuşka (küçük acı biber)
100 gram iri doğranmış mantar
200 gram haşlanıp ince kıyılmış ıspanak
8 adet jumbo karides
5 çorba kaşığı krema
100 gram parmesan peyniri
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Pane için:
3 çorba kaşığı un
2 adet çırpılmış yumurta
6 çorba kaşığı galeta unu
Kızartmak için:
1 su bardağı ayçiçek yağı
YAPILIŞI
Bir tencereye margarini koyun ve kızdırın. Soğanı pembeleştirip, biber ve mantarları ilave edin. Hepsini beraber kavurun.Ardından ıspanağı ilave edip, 10 dakika kavurun. Krema, tuz, karabiber ilave edip, ocaktan alın. Soğumasına yakın, parmesan peyniri ilave edin. Karidesleri, kuyrukları kalacak şekilde ayıklayıp, sırt tarafından hafifçe yararak, ikiye açın. Havan tokmağı ile hafifçe dövün. Karideslerin ortasına, hazırlanan harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Karidesleri önce una, sonra yumurtaya, en son olarak da galeta ununa bulayarak kızgın sıvı yağda kızartın.
PÜF NOKTASI
Servis için pilav, tagliatelle ve sebze kullanabilirsiniz.