Karides Kleopatra

Sofra Tarifi

3 çorba kaşığı margarin 1 adet ince doğranmış soğan 1 adet çuşka (küçük acı biber) 100 gram iri doğranmış mantar 200 gram haşlanıp ince kıyılmış ıspanak 8 adet jumbo karides 5 çorba kaşığı krema 100 gram parmesan peyniri Yeteri kadar tuz ve karabiber Pane için: 3 çorba kaşığı un 2 adet çırpılmış yumurta 6 çorba kaşığı galeta unu Kızartmak için: 1 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Bir tencereye margarini koyun ve kızdırın. Soğanı pembeleştirip, biber ve mantarları ilave edin. Hepsini beraber kavurun.Ardından ıspanağı ilave edip, 10 dakika kavurun. Krema, tuz, karabiber ilave edip, ocaktan alın. Soğumasına yakın, parmesan peyniri ilave edin. Karidesleri, kuyrukları kalacak şekilde ayıklayıp, sırt tarafından hafifçe yararak, ikiye açın. Havan tokmağı ile hafifçe dövün. Karideslerin ortasına, hazırlanan harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Karidesleri önce una, sonra yumurtaya, en son olarak da galeta ununa bulayarak kızgın sıvı yağda kızartın.