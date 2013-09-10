Ön hazırlık olarak, doğranmış maydanoz, domates, sivri biberleri, didiklenmiş palamutu, defne yaprağını ve baharatları fırın poşetine alın. 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Bu arada, karidesleri bir tencereye aktarıp, üzerine 1 bardak suyu dökün ve 5 dakika haşlayın. Sonrasında suyunu süzdürün. Bir tavada tereyağını eritip içine karidesleri ekleyin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biberi serpip, 5 dakika pişirin. Tereyağ köpük köpük olunca tavayı ocaktan alın. Karidesleri kornişon turşu ile sırayla şişlere geçirin. Servis tabağına fırında pişirdiğiniz palamut karışımını koyun. Üzerine karides şişleri yerleştirip, sıcak servis yapın.