Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım demet maydanoz
2 adet sivri biber
1 adet domates
1 adet palamut
1 adet defne yaprağı
300 gram karides
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı tereyağı
5-6 adet kornişon turşu
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Ön hazırlık olarak, doğranmış maydanoz, domates, sivri biberleri, didiklenmiş palamutu, defne yaprağını ve baharatları fırın poşetine alın. 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Bu arada, karidesleri bir tencereye aktarıp, üzerine 1 bardak suyu dökün ve 5 dakika haşlayın. Sonrasında suyunu süzdürün. Bir tavada tereyağını eritip içine karidesleri ekleyin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biberi serpip, 5 dakika pişirin. Tereyağ köpük köpük olunca tavayı ocaktan alın. Karidesleri kornişon turşu ile sırayla şişlere geçirin. Servis tabağına fırında pişirdiğiniz palamut karışımını koyun. Üzerine karides şişleri yerleştirip, sıcak servis yapın.