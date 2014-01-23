Karides Tost, Mango Chutney ve Biber Sos ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karidesleri temizleyip tuz, krema, susam yağı ve taze kişniş ile birlikte blenderden geçirin. Daha sonra dilim tost ekmeklerinin üzerine karidesli karışımı sürün. Mango Chutney için mangonun yarısını zeytinyağı ve su ile püre yapın. Biber sos için, mangonun kalan yarısını çok küçük doğrayın. içerisine taze soğanın yeşil kısmını ve çok küçük doğradığınız domatesi ekleyin. 1 adet kırmızı biberi yemeklik doğranmış soğan ile yapışmaz yüzeyli tavada soteleyin. Biraz su ve tuz ilave edip blenderde çekip sos haline getirin. Sebze karışımı için diğer kırmızı biberi, salatalık ve havucu jülyen doğrayın. Susam yağı ve tuz ilave harmanlayın. Karides tostları üçgen kesip bol yağda kızartın. Mango Chutney, biber sos ve sebze karışımıyla servis yapın.