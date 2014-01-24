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Karides ve Bezelyeli Enginar

Karides ve Bezelyeli Enginar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet temizlenmiş taze enginar

6 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

2 su bardağı su

2 su bardağı taze bezelye

200 gram dondurulmuş karides

5 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kırmızıbiber

YAPILIŞI

Enginarları yıkadıktan sonra, 2 kaşık zeytinyağı, 1 limonun suyu ve 2 bardak su ile bir tencereye koyup, kısık ateşte yaklaşık yarım saat haşlayın. Haşlandıktan sonra, ılık durması için tencerenin kapağını açmadan bekletin. Sarımsakları minik minik doğrayın. Bir tavaya kalan 4 kaşık zeytinyağını koyup, sarımsakları ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin. Ardından yıkanmış bezelyeleri iyice kuruladıktan sonra sarımsaklara ekleyin. Karıştırarak biraz pişirin. Daha sonra 1 bardak su ekleyip altını kısın. Kapağını örtün ve 10-15 dakika kadar bezelyeleri pişirin. Ardından karidesleri bu karışıma ekleyin ve çözülmesi için karıştırarak pişirmeye devam edin. Kırmızıbiber ve tuz ekleyin. 3-4 dakika karideslerin pişmesi için karıştırmaya devam edin. Bu arada enginarları tencereden çıkarıp servis yapacağınız tabağa yerleştirin. İçlerine karides ve bezelyeli karışımı kaşıkla paylaştırın. Ilık olarak servis yapın.
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