Karides ve Bezelyeli Enginar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet temizlenmiş taze enginar
6 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
2 su bardağı su
2 su bardağı taze bezelye
200 gram dondurulmuş karides
5 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kırmızıbiber
YAPILIŞI
Enginarları yıkadıktan sonra, 2 kaşık zeytinyağı, 1 limonun suyu ve 2 bardak su ile bir tencereye koyup, kısık ateşte yaklaşık yarım saat haşlayın. Haşlandıktan sonra, ılık durması için tencerenin kapağını açmadan bekletin. Sarımsakları minik minik doğrayın. Bir tavaya kalan 4 kaşık zeytinyağını koyup, sarımsakları ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin. Ardından yıkanmış bezelyeleri iyice kuruladıktan sonra sarımsaklara ekleyin. Karıştırarak biraz pişirin. Daha sonra 1 bardak su ekleyip altını kısın. Kapağını örtün ve 10-15 dakika kadar bezelyeleri pişirin. Ardından karidesleri bu karışıma ekleyin ve çözülmesi için karıştırarak pişirmeye devam edin. Kırmızıbiber ve tuz ekleyin. 3-4 dakika karideslerin pişmesi için karıştırmaya devam edin. Bu arada enginarları tencereden çıkarıp servis yapacağınız tabağa yerleştirin. İçlerine karides ve bezelyeli karışımı kaşıkla paylaştırın. Ilık olarak servis yapın.