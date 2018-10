Karidesli Acı Risotto

Üye Tarifi

Malzemeleri yazmaktan cok daha zor bir kısım, yapımı inanılmaz hassas. Ilk bakışta Annem lapa pilav bu desede 6lt su koysanız hepsini emen bir yapısı var bu pirincin. Soğanları klasık doğramaya nazaran daha ince kıyıyoruz, makina ilede kıyılabilir ama makineler genelde suyunu cikartiyor. Sarımsakları bıçak ile eziyoruz ve tencereye yuvarlıyoruz. Sarımsak ve Soğan kavrulurken, karidesleri iyice yıkadıktan sonra tencereye atiyor soğanlar ile kavuruyoruz. Ateş her zaman orta ve ortanın altında olacak. Karidesleri kabuklu pişirmemizin sebebi, soğan sarımsak ile aromasının birleşip yemeğe geçmesidir. Pirinci tencereye ekliyor, karidesler ile birlikte 2 dk kavuruyoruz. Sirke ve kuru acı biberi doğrayarak ekliyoruz. En önemli aşamaya geldik suyun eklenmesi. Bu aşamada klasik plav yapımı gibi değil, suyu azar azar ekleyerek pişireceğiz. İlk etapta tencere yüzeyindeki pirinci kapatacak kadar ılık su ekliyoruz ve kısık ateşte suyu çektiriyoruz. Bu işlem ve bundan sonrakiler icinde geçerlik olmak kaydı ile sıklıkla pirinci kariştiriyoruz. İlk eklenen suyu cektikten sonra ayni miktarda ılık suyunu ekliyoruz ve tereyağ'ı ekleyerek ara ara karıştırarak tekrardan suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu işlem aşşagı yukarı 4. kez eklemeden sonra bitecek. Sizler arada pirinç sertiliğini ve sululuğunu kendiniz test ederek su miktarını ayarlayabilirisniz. Afiyet Olsun.

PÜF NOKTASI

Dışardan yapımı çok kolay görünebilir , yemesi de çok keyifli olabilir, fakat madalyonun arka tarafı hiç de öyle değil. İlk denememde pek başarılı olduğumu söyleyemem ama her halükarda sizler ile bu tarifi paylaşmak istiyorum. Not: Bu tarif taslak olarak hazırlanmayı beklerken, karidesli risottonun ikinci denemesinde birinciye ghöre çok daha başarılı oldu. (Acıyı abartmışım sadece.) Yurtdşında yasadığım dönemlerde herkeste bir Risotto çılgınlığı. Lüks restorantlarda illa Risotto yeniyor, ben her zaman guzel bir Dana Pirzolayı tercih etmişimdir. Yapımı zor, yemesi muhtesem dendiğini ne kadar duysam da hiçbir zaman terbiyeli kuzu şiş ile yerini değişmeye niyetim yoktu. Risottoyu bu kadar farklı kılan, pirinci ve yapımındaki özen.